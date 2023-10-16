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Ксения Коваленко: мне говорили: «Какой тебе футбол? Иди борщи вари»

Спортсменка высказалась об отношении к женскому футболу в стране.
16 октября 2023 17:20
автор: Александр Кожевников

Футболистка женского ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала отношение к женскому футболу в России. По словам Ксении, в стране растет интерес к этому виду спорта.

«Как ни крути, спрос на женский футбол растет. Раньше даже на финалы Кубка России не ходили у нас зрители. Нужно время для принятия женского футбола. Но отношение к женскому футболу уже поменялось.

Глобальной критики не было, но, когда я только начинала играть в футбол, мне говорили: «Какой футбол тебе? Иди вари борщи». Сейчас уже давно такого нет. У нас не такие большие зарплаты, как в мужском футболе, но они растут постепенно», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Ранее ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Зенит» со счётом 4:1.

источник: «РБ-Спорт»
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