Юрист: «Шахтёр» может лишь расторгнуть договор с Распутько

Известный спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, какие санкции может применить украинский «Шахтёр» в отношении сбежавшего из расположении команды полузащитника Александра Распутько.

«В нынешней ситуации «Шахтёр» обладает правом расторгнуть договор с футболистом по причине его неявки в команду. Это будет считаться прекращением сотрудничества по инициативе самого игрока. Ничего больше клуб сделать не может», — приводит слова Анцелиович RT.

12 октября стало известно, что Александр Распутько пропал после матча 2-го тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов с «Антверпеном». В бельгийском аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки из клуба и Украинской федерации футбола (УАФ). Некоторые СМИ сообщили, что Распутько намерен продолжить жизнь в России.