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Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

Накануне с поста наставника украинского клуба был уволен нидерландец Патрик ван Леувен.
16 октября 2023 17:46
автор: Степан Шереметьев

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра» после увольнения нидерландского наставника Патрика ван Леувена.

Специалист будет совмещать этот пост с должностью спортивного директора украинского клуба, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

После девяти туров чемпионата Украины «Шахтёр» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. Что касается Лиги чемпионов, то за два матча группового этапа »горняки» набрали три очка и находятся на третьем месте в своём квартете, отставая от «Барселоны» (6 очков) и «Порту» (3).

источник: ФК «Шахтер»
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