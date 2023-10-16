Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра» после увольнения нидерландского наставника Патрика ван Леувена.

Специалист будет совмещать этот пост с должностью спортивного директора украинского клуба, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

После девяти туров чемпионата Украины «Шахтёр» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. Что касается Лиги чемпионов, то за два матча группового этапа »горняки» набрали три очка и находятся на третьем месте в своём квартете, отставая от «Барселоны» (6 очков) и «Порту» (3).