Сборная России объявила стартовый состав на матч с Кенией

Сегодня, 16 октября, в Антальи (Турция) состоится товарищеский матч между сборными России и Кении по футболу.

В преддверии противостояния сборная страны сообщила стартовый состав на матч.

Сборная России: Помазун (Вр), Адамов, Евгеньев, Джикия (К), Горшков, Фомин, Баринов, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Соболев, Мухин.

Запасные: Сафонов, Лантратов, Солдатенков, Глебов, Чалов, Обляков, Макарчук, Пиняев, Волков, Харин, Сергеев, Кузяев, Сильянов.

Матч начнётся 16 октября в 19:00 мск.