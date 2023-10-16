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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Кенией

Матч пройдёт в Антальи.
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Кенией
16 октября 2023 17:48
автор: Александр Кожевников
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сегодня, 16 октября, в Антальи (Турция) состоится товарищеский матч между сборными России и Кении по футболу.

В преддверии противостояния сборная страны сообщила стартовый состав на матч.

Сборная России: Помазун (Вр), Адамов, Евгеньев, Джикия (К), Горшков, Фомин, Баринов, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Соболев, Мухин.

Запасные: Сафонов, Лантратов, Солдатенков, Глебов, Чалов, Обляков, Макарчук, Пиняев, Волков, Харин, Сергеев, Кузяев, Сильянов.

Матч начнётся 16 октября в 19:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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