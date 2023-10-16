Защитник «Реала» Начо сможет сыграть в «эль класико» с «Барселоной» после сокращения дисквалификации

Защитник «Реала» Начо Фернандес сможет принять участие в «эль класико» с «Барселоной». Об этом информирует AS.

По данным источника, апелляционный комитет сократил дисквалификацию игрока с трёх матчей до двух. Футболист «сливочных» был отстранён за грубый подкат во встрече восьмого тура чемпионата Испании с «Жироной» (3:0).

Испанец уже пропустил из-за дисквалификации игру с «Осасуной» (4:0) и не примет участия в матче с «Севильей» 21 октября, однако сможет выйти на поле в противостоянии с «Барселоной», которое состоится 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.