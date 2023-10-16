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Хвича Кварацхелия сыграл свадьбу в Грузии

Церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета.
16 октября 2023 18:34
автор: Степан Шереметьев

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия сыграл свадьбу в Грузии. Женой футболиста стала Нина Тавадзе. Девушка учится в медицинском университете Тбилиси. Пара встречается не первый год.

Как сообщают итальянские СМИ, церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь члены семьи и близкие друзья возлюбленных.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В клуб Серии А он перебрался из «Динамо» (Батуми). В нынешнем сезоне Хвича провёл за неаполитанцев девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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