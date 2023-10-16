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Вячеслав Колосков: Промес — сильнейший футболист чемпионата России

Голландец тащит на себе буксующий «Спартак».
16 октября 2023 19:11
автор: Виталий Стопин

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о борьбе команд в нынешнем сезоне РПЛ. На данный момент команды провели 11 туров из 30 запланированных.

«После трети сезона РПЛ всё равно кажется предсказуемым. Но своей стабильностью удивил „Краснодар“, который, в отличие от „Спартака“, ЦСКА и „Зенита“, играет с меньшими перепадами. Краснодарцы сейчас по праву занимают первое место в турнирной таблице. Их главный тренер Ивич по праву два раза подряд забрал себе приз лучшему тренеру месяца — сейчас он лучший специалист в чемпионате России.

Что касается лучшего игрока сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звёзды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный „Спартак“. На сегодняшний день именно онсильнейший футболист РПЛ», — приводит слова Колоскова Sport24.

Квинси Промес в нынешнем сезоне РПЛ провёл 11 матчей, забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач.

источник: Sport24
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