Вячеслав Колосков: Промес — сильнейший футболист чемпионата России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о борьбе команд в нынешнем сезоне РПЛ. На данный момент команды провели 11 туров из 30 запланированных.

«После трети сезона РПЛ всё равно кажется предсказуемым. Но своей стабильностью удивил „Краснодар“, который, в отличие от „Спартака“, ЦСКА и „Зенита“, играет с меньшими перепадами. Краснодарцы сейчас по праву занимают первое место в турнирной таблице. Их главный тренер Ивич по праву два раза подряд забрал себе приз лучшему тренеру месяца — сейчас он лучший специалист в чемпионате России.

Что касается лучшего игрока сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звёзды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный „Спартак“. На сегодняшний день именно онсильнейший футболист РПЛ», — приводит слова Колоскова Sport24.

Квинси Промес в нынешнем сезоне РПЛ провёл 11 матчей, забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач.