Ошибка Баринова позволила Кении сравнять счёт в матче со сборной России

Сборная Кении сравняла счёт в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча проходит в эти минуты в Анталье (Турция).

На 16-й минуте полузащитник Энтони Акуму накрыл Дмитрия Баринова возле чужой штрафной, сразу покатил на Майкла Олунгу, голкипер россиян Илья Помазун пытался спасти свою команду, но мяч предательски отскочил обратно к Акуму, который в касание поразил уже пустые ворота сборной России.

Первый гол в матче с передачи полузащитника Максима Мухина забил нападающий Александр Соболев.