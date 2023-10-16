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Ошибка Баринова позволила Кении сравнять счёт в матче со сборной России

К середине первого тайма 1:1.
Ошибка Баринова позволила Кении сравнять счёт в матче со сборной России
16 октября 2023 19:27
автор: Денис Владимиров
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная Кении сравняла счёт в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча проходит в эти минуты в Анталье (Турция).

На 16-й минуте полузащитник Энтони Акуму накрыл Дмитрия Баринова возле чужой штрафной, сразу покатил на Майкла Олунгу, голкипер россиян Илья Помазун пытался спасти свою команду, но мяч предательски отскочил обратно к Акуму, который в касание поразил уже пустые ворота сборной России.

Первый гол в матче с передачи полузащитника Максима Мухина забил нападающий Александр Соболев.

источник: «Советский спорт»
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