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Кения - Россия: африканская сборная вышла вперёд под занавес первого тайма

Счёт в матче - 2:1.
Кения - Россия: африканская сборная вышла вперёд под занавес первого тайма
16 октября 2023 19:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

В эти минуты в Анталии (Турция) проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Кении.

Сборная Кении вышла вперёд под занавес первого тайма - 2:1. Автором гола стал Масуд Джума.

От головы капитана сборной России Георгия Джикии мяч срезался в штрафную на нападающего Масуда Джума, который оказался с глазу на глаз с Ильёй Помазуном и спокойно катнул мяч в левый нижний угол.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте встречи - россиян вперёд вывел нападающий Александр Соболев.

На 16-й минуте полузащитник Энтони Акуму накрыл Дмитрия Баринова возле чужой штрафной, сразу покатил на Майкла Олунгу, голкипер россиян Илья Помазун пытался спасти свою команду, но мяч предательски отскочил обратно к Акуму, который в касание поразил уже пустые ворота сборной России.

Напомним, ранее сборная России с минимальным счётом обыграла сборную Камеруна - 1:0.

источник: «Советский спорт»
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