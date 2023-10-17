Бывший футболист «Спартака» Шмаров назвал игру сборной России в матче против Кении позором

Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров высказался относительно игры сборной России в товарищеском матче с Кенией.

Напомним, что встреча в Турции завершилась со счётом 2:2. Команда Валерия Карпина ушла от поражения на 89-й минуте, благодаря голу Ивана Облякова

«Исходя из того, что было на поле, эту игру с уверенностью можно назвать позорной. Сложно как-то еще это описать. Я не ожидал такого матча от сборной России. Пусть делают выводы», — приводит «РБ Спорт» слова Шмарова.

Добавим, что 12 октября подопечные Карпина обыграли в Москве Камерун со счётом 1:0.