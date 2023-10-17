«Стараемся в свою игру играть». Обляков — о товарищеских матчах сборной России в октябре

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Напомним, что сборная России обыграла в Москве Камерун со счётом 1:0, а затем в Турции сыграла вничью с Кенией (2:2). Автором одного из голов в последней встрече стал Обляков.

«Хороший и плодотворный сбор провели, хорошо играли. Не отталкиваемся от соперников, всё равно стараемся в свою игру играть, которая у нас, думаю, получается. Мы улучшаем навыки игры, это то, что и просит тренерский штаб», — заявил Обляков в эфире «Матч ТВ».