«Худшее ещё впереди». Защитник сборной Бельгии Мёнье — о трагедии в Брюсселе

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье высказался по поводу убийства двух шведских болельщиков в Брюсселе.

Напомним, что 16 октября перед матчем национальных команд в рамках отбора на ЧЕ-2024 представитель радикальных религиозных течений застрелил двоих футбольных фанатов. Матч Бельгия — Швеция был остановлен после первого тайма.

«И худшее, несомненно, ещё впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им Бог вернуться на правильный путь», — написал Мёнье на соей странице в соцсети.