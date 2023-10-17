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Глава Федерации футбола Кении: у России топ-сборная

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в своих соревнованиях.
17 октября 2023 12:09
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва оценил уровень сборной России.

Отметим, что 16 октября команды этих стран провели товарищеский матч. Встреча в Турции завершилась со счёто 2:2.

«Россия вывела нас на высший уровень, у вас топ-сборная. Мы счастливы, что кенийский футбол растёт, мы этим горды. Скоро мы вернёмся на международные турниры и снова будем играть в футбол», — цитируют Мвендву «РИА Новости».

Добавим, что команда Валерия Карпина ушла от поражения на 89-й минуте, благодаря голу Ивана Облякова

источник: «РИА Новости»
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