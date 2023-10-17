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Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за дела Фаджоли о ставках

Футболист выступает в чемпионате Германии.
17 октября 2023 12:32
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может быть отстранён от футбола на длительный срок.

Итальянец может быть наказан по делу экс-одноклубника Николо Фаджоли. Полузащитник «Ювентуса» обвиняется в ставках на футбольные матчи.

Как сообщает La Repubblica, полиция установила, что Бонуччи был в курсе того, что его партнёр по команде принимал участие в нелегальном тотализаторе. Леонардо не сообщил эту информацию стражам порядка. Чемпиону Европы грозит дисквалификация сроком на шесть месяцев.

Бонуччи подписал контракт с «Унионом» до конца сезона-2023/2024.

источник: La Repubblica
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