Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за дела Фаджоли о ставках

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может быть отстранён от футбола на длительный срок.

Итальянец может быть наказан по делу экс-одноклубника Николо Фаджоли. Полузащитник «Ювентуса» обвиняется в ставках на футбольные матчи.

Как сообщает La Repubblica, полиция установила, что Бонуччи был в курсе того, что его партнёр по команде принимал участие в нелегальном тотализаторе. Леонардо не сообщил эту информацию стражам порядка. Чемпиону Европы грозит дисквалификация сроком на шесть месяцев.

Бонуччи подписал контракт с «Унионом» до конца сезона-2023/2024.