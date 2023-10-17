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Ловчев считает, что Карпин вводит россиян в заблуждение: прекращай нас дурить!

Бывший футболист привёл свои аргументы.
17 октября 2023 12:43
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев выступил с обращением к главному тренеру сборной России Валерию Карпину после товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2).

«Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, потому что всё время меняется состав», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Добавим, что встреча между сборными состоялась в Анталье (Турция). Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0).

источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева
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