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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: Евро и ЧМ без России — это получемпионаты

Россия может вернуться на международные турниры только после окончания СВО.
17 октября 2023 13:17
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отстранении сборной России от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, что в октябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча против Камеруна (1:0) и Кении (2:2),

«Рано или поздно, тема с бойкотами пройдёт. И не только окна, но и ворота для нас будут открыты. Чемпионат Европы и мира без участия России — это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции команд, которые потенциальны должны участвовать, когда искусственно кого-то ограничивают в этом», — приводит «Метарейтинг» слова Мелика-Гусейнова.

Отметим, что России наберёт рейтинговые очки по итогам товарищеских матчей с африканскими командами.

источник: «Метарейтинг»
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