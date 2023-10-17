ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вратарь сборной Таджикистана рассказал, за какие места боролись бы российские клубы в ЛЧ Азии

Голкипер порассуждал о шансах россиян.
17 октября 2023 13:14
автор: Степан Шереметьев

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов поразмышлял по поводу турнирных достижений, которых могли бы добиться российские клубы в азиатский турнирах.

«Очень сложно сравнить уровень. Можно быть явным аутсайдером на бумаге, а в матче всё наоборот. Но, мне кажется, российские команды боролись бы за самые высокие места. Можно было бы думать и о победе на турнире», — приводит слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Также страна была лишена права проведения нескольких крупных мероприятий.

источник: Чемпионат.com
Капелло - о скандале со ставками в Серии А: футбол слишком сильно зависит от денег
Экс-наставник мадридского «Реала» отметил, что перед тем, как делать выводы, нужно дождаться итогов разбирательства.
17.10.2023 14:32
Футбол
автор: Никита Плохих
«Палмейрас» хочет сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо по окончании сезона
Весной команды уже контактировали по футболисту.
17.10.2023 14:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Алиева принёс СКА победу над «Амкаром» в пятом раунде Кубка России
Армейцам осталось находятся в шаге от плей-офф турнира.
17.10.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игрок сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Криштиану Роналду на русском языке
Футболист раскрыл суть разговора с мировой звездой.
17.10.2023 13:38
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: Евро и ЧМ без России — это получемпионаты
Россия может вернуться на международные турниры только после окончания СВО.
17.10.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ловчев считает, что Карпин вводит россиян в заблуждение: прекращай нас дурить!
Бывший футболист привёл свои аргументы.
17.10.2023 12:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бонуччи грозит дисквалификация на полгода из-за дела Фаджоли о ставках
Футболист выступает в чемпионате Германии.
17.10.2023 12:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.