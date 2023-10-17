Вратарь сборной Таджикистана рассказал, за какие места боролись бы российские клубы в ЛЧ Азии

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов поразмышлял по поводу турнирных достижений, которых могли бы добиться российские клубы в азиатский турнирах.

«Очень сложно сравнить уровень. Можно быть явным аутсайдером на бумаге, а в матче всё наоборот. Но, мне кажется, российские команды боролись бы за самые высокие места. Можно было бы думать и о победе на турнире», — приводит слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Также страна была лишена права проведения нескольких крупных мероприятий.