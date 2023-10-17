Игрок сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Криштиану Роналду на русском языке

Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов рассказал о словесной перепалке с нападающим «Аль-Насра» (1:3) Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский», — приводит слова голкипера сборной Таджикистана «Чемпионат».

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за аравийский клуб он сыграл 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.