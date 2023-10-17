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«Палмейрас» хочет сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо по окончании сезона

Весной команды уже контактировали по футболисту.
17 октября 2023 14:23
автор: Александр Поволоцкий

«Палмейрас» предпримет попытку выкупить контракт хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Как сообщает Palestra News, клубы пока не начали переговоры. «Палмейрас» намерен приобрести 26-летнего футболиста в конце текущего сезона. Бразильский клуб готовит солидное предложение.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей чемпионата РПЛ, отметившись тремя голами и двумя ассистами. На данный момент «Зенит» находится на третьем месте в таблице, набрав 20 очков.

источник: «Советский спорт»
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