«Палмейрас» хочет сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо по окончании сезона

«Палмейрас» предпримет попытку выкупить контракт хавбека «Зенита» Клаудиньо.
Как сообщает Palestra News, клубы пока не начали переговоры. «Палмейрас» намерен приобрести 26-летнего футболиста в конце текущего сезона. Бразильский клуб готовит солидное предложение.
Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей чемпионата РПЛ, отметившись тремя голами и двумя ассистами. На данный момент «Зенит» находится на третьем месте в таблице, набрав 20 очков.
источник: «Советский спорт»