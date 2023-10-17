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Капелло - о скандале со ставками в Серии А: футбол слишком сильно зависит от денег

Экс-наставник мадридского «Реала» отметил, что перед тем, как делать выводы, нужно дождаться итогов разбирательства.
17 октября 2023 14:32
автор: Никита Плохих

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта» о скандале из-за нескольких футболистов, связанных с чемпионатом Италии, которые подозреваются в игре на ставках.

«Современный футбол слишком сильно зависит от денег, это очевидно. Большие деньги пришли в него уже давно. То, что сейчас пишут о ставках - это ужасно. Но нужно дождаться итогов, необходимо разобраться со всем этим», - заявил Капелло.

Напомним, футболисты итальянской Серии А подозреваются в игре на ставках. Двоим сразу пришлось покинуть расположение сборной, а третьему грозит бан сроком до трёх лет.

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источник: «Советский спорт»
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