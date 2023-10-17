ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Самедов призвал не называть словом «позор» результат матча сборной России с Кенией

Встреча прошла в Анталье (Турция).
17 октября 2023 15:02
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на результат матча между сборными России и Кении (2:2).

«Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как «позор». В любом случае, я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь — бывают такие неудачные дни», — приводит слова бывшего футболиста Sport24.

В составе российской команды голы забили нападающий Александр Соболев, отличившийся на 8-й минуте, и полузащитник Иван Обляков (89). Соперник ответил результативными ударами Энтони Акуму (16) и Масуды Джумы (37).

Напомним, что сборная России таким образом продлила свою беспроигрышную серию при Валерии Карпине до восьми матчей. Ранее 12 октября российская команда обыграла в Москве сборную Камеруна со счетом 1:0.

Бывший нападающий «Локомотива» Булыкин назвал причину ошибки Джикии в матче России с Кенией
Игра прошла на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье.
17.10.2023 15:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Топовая победа игрока «Мелбет»: он увеличил свою ставку в 205 раз
Топовая победа игрока «Мелбет»: он увеличил свою ставку в 205 раз
Клиента заинтересовали мужской и женской футбол, в которых он собрал длинный экспресс из 8 матчей.
17.10.2023 15:49
Футбол
Экс-врач «Локомотива» назвал гневную тераду Касаткиной нервным срывом
Карлицкий также рассказал об эмоциональных проблемах, с которыми сталкивались футболисты «Локо».
17.10.2023 15:26
Футбол
автор: Элина Бурина
FourFourTwo внёс Канчельскиса в топ‑100 игроков в истории АПЛ
Футболист дважды становился чемпионом Англии.
17.10.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Капелло - о скандале со ставками в Серии А: футбол слишком сильно зависит от денег
Экс-наставник мадридского «Реала» отметил, что перед тем, как делать выводы, нужно дождаться итогов разбирательства.
17.10.2023 14:32
Футбол
автор: Никита Плохих
«Палмейрас» хочет сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо по окончании сезона
Весной команды уже контактировали по футболисту.
17.10.2023 14:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Алиева принёс СКА победу над «Амкаром» в пятом раунде Кубка России
Армейцам осталось находятся в шаге от плей-офф турнира.
17.10.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.