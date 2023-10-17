Самедов призвал не называть словом «позор» результат матча сборной России с Кенией

Экс-игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на результат матча между сборными России и Кении (2:2).

«Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как «позор». В любом случае, я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь — бывают такие неудачные дни», — приводит слова бывшего футболиста Sport24.

В составе российской команды голы забили нападающий Александр Соболев, отличившийся на 8-й минуте, и полузащитник Иван Обляков (89). Соперник ответил результативными ударами Энтони Акуму (16) и Масуды Джумы (37).

Напомним, что сборная России таким образом продлила свою беспроигрышную серию при Валерии Карпине до восьми матчей. Ранее 12 октября российская команда обыграла в Москве сборную Камеруна со счетом 1:0.