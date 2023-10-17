Топовая победа игрока «Мелбет»: он увеличил свою ставку в 205 раз

Ещё один клиент БК «Мелбет» удивляет смелой игрой. Ставка всего в 100 рублей с коэффициентом 2053.080 оказалась удачной и принесла выигрыш в размере 205308.07 рублей. Игрока заинтересовали мужской и женской футбол, в которых он собрал длинный экспресс из 8 матчей.

«Льянерос» — «Кукута»

Игрок сделал ставку на «Обе команды забьют: Да» с коэффициентом 3.4. Как оказалось, команды в этом матче решили порадовать болельщиков множеством голов, и ставка оправдалась.

«Манта» — «Индепендьенте Джуниорс»

Встреча этих клубов обещала быть горячей, и игрок поставил на «Обе команды забьют: Да» с коэффициентом 5.1. Похоже, он точно предвидел, что гол будет не один!

«Реал Унион де Тенерифе» (жен) — «Эспаньол» (жен)

Индивидуальный тотал первой команды был больше 0.5 с коэффициентом 2.56. Игрок правильно предсказал атакующий стиль этого клуба.

«Барселона Гуаякиль» (жен) — «Каракас» (жен)

Индивидуальный тотал второй команды был больше 0.5 с коэффициентом 2.07. Здесь игрок угадал, что команда не уйдёт без голов.

«Атлетико Насиональ» (жен) - «СЕ Палмейрас» (жен)

Снова индивидуальный тотал, но уже первой команды и больше 1.5 с коэффициентом 2.26. Очевидно, что игрок знает, как команда может произвести впечатление.

«Насьональ Хосе Мария Пас» — «Дефенсорес Пуэрто Вильяс»

Ставка была на «Обе команды забьют: Да» с коэффициентом 2.96. Матч был богат на голы, и игрок забрал свой выигрыш.

«Депортес Киндио» — «Бока Хуниорс де Кали»

В этом случае он поставил на индивидуальный тотал первой команды больше 1.5 с коэффициентом 2. Это оказалось верным решением.

«Комерсиантес ФК» — «Лос Чанкас»

Игрок выбрал индивидуальный тотал второй команды больше 0.5 с коэффициентом 1.67. Матч не разочаровал.

Эта история показывает, что в мире ставок всегда есть место удивительным случаям. «Мелет» поздравляет своего игрока с невероятной победой. Будьте готовы к новым эмоциям и возможностям, регистрируйтесь с промокодом SOVSPORT и получайте бонус на первый депозит, увеличив его до 25 000 рублей!

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