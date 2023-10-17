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Бывший нападающий «Локомотива» Булыкин назвал причину ошибки Джикии в матче России с Кенией

Игра прошла на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье.
17 октября 2023 15:49
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал причину результативной ошибки защитника сборной России Георгия Джикия в товарищеском матче с Кенией.

Игра в Турции завершилась со счётом 2:2. Джикия головой пытался выбить мяч из своей штрафной, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока и забил второй гол.

«Это отсутствие игровoй практики, он не выходит на пoле в «Спартаке» в последних матчaх, много времени потерял, поэтому допустил несколько ошибок, однa из которых оказалась грубoй и привела к пропущенному голу. Понятноe дело, что для защитника это неприемлемо, но всякое бывaет, всякое случается из-за отсутствия игровой пpактики. Он давно не играл, навеpное должен был выйти на зaмену в сборной, но ему доверили меcто в основе», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Добавим, что команда Валерия Карпина ушла от поражения на 89-й минуте, благодаря голу Ивана Облякова

источник: «Газета.Ru»
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