ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Кержаков объяснил, почему принял решение завершить карьеру футболиста в 34 года

Экс-игрок «Зенита» перестал выходить на поле в 2017 году.
17 октября 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился воспоминаниями по поводу того, как завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 34 лет.

«Нужно уметь вовремя уходить? Безусловно. Как говорила Фаина Раневская, лучше на час раньше, чем на секунду позже. У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы ещё поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы», — приводит слова 40-летнего специалиста «Спорт-экспресс».

Кержаков завершил карьеру в качестве футболиста в июле 2017 года. Он выступал за «Севилью», московское «Динамо», «Цюрих» и «Зенит». Он является трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Испании.

источник: «Спорт-Экспресс»
Николо Фаджоли дисквалифицирован за игру на ставках
Футболист отстранён на семь месяцев.
17.10.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Экс-президент РПЛ — о Карпине в сборной: он уже ищет пути отхода, вы что, не видите?!
Заварзин также отметил, что главному тренеру сборной России нельзя сидеть на двух стульях.
17.10.2023 16:40
Футбол
автор: Элина Бурина
Топовая победа игрока «Мелбет»: он увеличил свою ставку в 205 раз
Топовая победа игрока «Мелбет»: он увеличил свою ставку в 205 раз
Клиента заинтересовали мужской и женской футбол, в которых он собрал длинный экспресс из 8 матчей.
17.10.2023 15:49
Футбол
Бывший нападающий «Локомотива» Булыкин назвал причину ошибки Джикии в матче России с Кенией
Игра прошла на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье.
17.10.2023 15:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-врач «Локомотива» назвал гневную тираду Касаткиной нервным срывом
Карлицкий также рассказал об эмоциональных проблемах, с которыми сталкивались футболисты «Локо».
17.10.2023 15:26
Футбол
автор: Элина Бурина
Самедов призвал не называть словом «позор» результат матча сборной России с Кенией
Встреча прошла в Анталье (Турция).
17.10.2023 15:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
FourFourTwo внёс Канчельскиса в топ‑100 игроков в истории АПЛ
Футболист дважды становился чемпионом Англии.
17.10.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.