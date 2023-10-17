Александр Кержаков объяснил, почему принял решение завершить карьеру футболиста в 34 года

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился воспоминаниями по поводу того, как завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 34 лет.

«Нужно уметь вовремя уходить? Безусловно. Как говорила Фаина Раневская, лучше на час раньше, чем на секунду позже. У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы ещё поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы», — приводит слова 40-летнего специалиста «Спорт-экспресс».

Кержаков завершил карьеру в качестве футболиста в июле 2017 года. Он выступал за «Севилью», московское «Динамо», «Цюрих» и «Зенит». Он является трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Испании.