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Матчи отбора на Евро-2024 во вторник начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в Брюсселе

В понедельник, 16 октября, неизвестный застрелил двух людей перед футбольной игрой.
17 октября 2023 17:51
автор: Глеб Шевяков

Во вторник, 17 октября, все матчи квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024 начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что символический ритуал состоится в память о жертвах инцидента, который днём ранее произошёл перед матчем сборных Бельгии и Швеции в рамках международного турнира. Неизвестный за полтора часа до встречи с помощью огнестрельного оружия убил двух людей.

Позже стало известно, что жертвы были родом из Швеции.

Сегодня, 17 октября, министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что преступник был убит в результате задержании в столичной коммуне Схарбек.

источник: UEFA (УЕФА)
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