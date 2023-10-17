В РФС обсуждали с коллегами из Кении ответную игру в Москве или Найроби

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, о чём говорил с коллегами из Федерации футбола Кении.

«Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе. Коллегам интересен доступ к российскому рынку, который, по их мнению, достаточно сложен, потому что имеет высокий уровень футбола. Но мы постараемся организовать контакты с нашими коллегами из РПЛ, с клубами», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Первый матч завершился со счётом 2:2. В составе российской команды голы забили нападающий Александр Соболев, отличившийся на 8-й минуте, и полузащитник Иван Обляков (89). Соперник ответил результативными ударами Энтони Акуму (16) и Масуды Джумы (37).

Напомним, сборная России таким образом продлила свою беспроигрышную серию при Валерии Карпине до восьми матчей. Ранее 12 октября российская команда обыграла в Москве сборную Камеруна со счётом 1:0.