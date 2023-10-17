Кобелев заявил, что в сборную России вызываются не лучшие футболисты

Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Кении.

Очная встреча прошла в понедельник, 16 октября, в Турции и завершилась со счётом 2:2.

«Матч вообще был позорный, я даже не досмотрел до конца, потому что противно было смотреть. В сборную должны вызываться лучшие игроки, а не игроки с русским паспортом. Должны вызываться люди, которые определяют игру в своих коллективах, а не те, которые периодически выходят в стартовом составе. А некоторые играют по 20-30 минут за 11 игр. Сама система первой сборной сейчас размыта, туда приглашаются люди, которых там близко не должно быть. Не хочу говорить о персоналиях. Вся сборная сыграла плохо. Честно говоря, мне не хочется говорить на эту тему. Про эту сборную, про то, как она формируется, про то, что необходимо делать, я уже всё сказал», – приводит слова 54-летнего специалиста Metaratings.ru.

Ранее сборная России также провела контрольный матч с национальной командой Кении. Россияне обыграли соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.