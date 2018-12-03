Станислав Черчесов: Футболистам не нужно стесняться заявлять о себе главному тренеру сборной России - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 18:08Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: Футболистам не нужно стесняться заявлять о себе главному тренеру сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

    «Есть много нюансов, которые нам нужно проработать в итоге и обдумать. К примеру, с Кипром я играл еще игроком, летом там бывает духота, крайне тяжело в таком климате. Каждый наш соперник имеет свои плюсы и минусы. Итоги жеребьевки? Бумага уже есть, знаем, с кем и когда играем. Последний наш сбор показал, что самое важное — чтобы наши игроки были в нужных кондициях. Также нужно не упустить момент для ввода новых игроков в сборную. Футболистам не нужно стесняться заявлять о себе главному тренеру сборной своей игрой на поле и голами, а словами нас еще никто не убедил», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Сборная России сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    Отборочный турнир начнется 21 марта 2019 года и завершится в конце ноября. Напрямую на чемпионат Европы выйдут первые и вторые места групп.

    Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 европейских городах: Дублине, Глазго, Лондоне, Амстердаме, Бильбао, Риме, Мюнхене, Копенгагене, Будапеште, Бухаресте, Баку и Санкт-Петербурге. Турнир состоится с 12 июня по 12 июля.

    #черчесов станислав#сборная россии по футболу#евро-2020#Футбол-Россия
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