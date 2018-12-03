Появилось видео с места гибели Ломакина

Футбол 03 декабря 2018 18:39 Источник: Телеканал «360» Автор: Сметанникова Дарья

В сети появилось видео с места гибели полузащитника молодежного «Локомотива» Алексея Ломакина.

Тело погибшего 18-летнего футболиста было найдено у реки в ночь на понедельник.

"Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые после неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста", - сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Какая-то жесть. Ломакин идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку, падает. Позже его куртку вытащила на тропинку лиса pic.twitter.com/83Gsiumpun — Руслан Абушкин (@abushkin) 3 декабря 2018 г.

По словам матери футболиста, ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.