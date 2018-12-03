«Балтика» не сможет в ближайшее время выйти в РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол03 декабря 2018 18:41Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    «Балтика» не сможет в ближайшее время выйти в РПЛ

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах футбольного клуба «Балтика», выступающего в футбольной национальной лиге.

    «Понятно, что задача играть хорошо, она всегда стоит. Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно, потому что для этого нужен, как минимум, миллиард рублей. <...> Поэтому клуб, наверное, пока, в ближайшие несколько лет будет продолжать играть в ФНЛ», - приводит слова Алиханова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что «Балтика» имеет финансовые проблемы, задерживая зарплаты футболистам. Областным властям пришлось закрывать долги, которые остались с предыдущего сезона.

    «На молодежный футбол в следующем году пойдет порядка 45 млн рублей, там существенное увеличение по сравнению с предыдущими годами, которое, я надеюсь, позволит нам как раз начать закладывать этот фундамент и ориентироваться в основном на своих воспитанников и отчасти, может быть, даже и зарабатывать в дальнейшем на трансфере», - отметил Алиханов.

    На данный момент «Балтика» занимает 16-е место в ФНЛ, находясь в зоне вылета.

    #фк балтика#фнл#РПЛ#Футбол-Россия#алиханов антон
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта