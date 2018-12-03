«Балтика» не сможет в ближайшее время выйти в РПЛ

Футбол 03 декабря 2018 18:41 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах футбольного клуба «Балтика», выступающего в футбольной национальной лиге.

«Понятно, что задача играть хорошо, она всегда стоит. Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно, потому что для этого нужен, как минимум, миллиард рублей. <...> Поэтому клуб, наверное, пока, в ближайшие несколько лет будет продолжать играть в ФНЛ», - приводит слова Алиханова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Балтика» имеет финансовые проблемы, задерживая зарплаты футболистам. Областным властям пришлось закрывать долги, которые остались с предыдущего сезона.

«На молодежный футбол в следующем году пойдет порядка 45 млн рублей, там существенное увеличение по сравнению с предыдущими годами, которое, я надеюсь, позволит нам как раз начать закладывать этот фундамент и ориентироваться в основном на своих воспитанников и отчасти, может быть, даже и зарабатывать в дальнейшем на трансфере», - отметил Алиханов.

На данный момент «Балтика» занимает 16-е место в ФНЛ, находясь в зоне вылета.