Чеферин назвал катастрофой инцидент с брошенным бананом в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм»

Футбол 03 декабря 2018 19:05 Источник: ТАСС

Президент Союза УЕФА Александер Чеферин прокомментировал инцидент с брошенным бананом в матче 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

- Я не знал об этом инциденте, если честно. Расизм - это большая проблема, не только в футболе. Мы много работаем и боремся с этим, накладываем санкции, и английская лига тоже работает в этом направлении. Но, видимо, этого недостаточно. То, что случилось вчера - это катастрофа, - приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, что в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм» (4:2) в нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с трибуны болельщиков гостей был брошен банан.