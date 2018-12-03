Чеферин назвал катастрофой инцидент с брошенным бананом в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм» - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 19:05Источник: ТАСС

    Чеферин назвал катастрофой инцидент с брошенным бананом в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм»

    Президент Союза УЕФА Александер Чеферин прокомментировал инцидент с брошенным бананом в матче 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

    - Я не знал об этом инциденте, если честно. Расизм - это большая проблема, не только в футболе. Мы много работаем и боремся с этим, накладываем санкции, и английская лига тоже работает в этом направлении. Но, видимо, этого недостаточно. То, что случилось вчера - это катастрофа, - приводит слова Чеферина ТАСС.

    Напомним, что в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм» (4:2) в нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с трибуны болельщиков гостей был брошен банан.

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