РФС выразил соболезнования в связи с гибелью Ломакина - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 19:51Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

    РФС выразил соболезнования в связи с гибелью Ломакина

    18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин был найден мертвым в ночь на понедельник у реки в Южном округе Москвы.

    Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива».

    «Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве», - говорится в сообщении.

    По словам матери футболиста, ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.

    #ломакин алексей#рфс#фк локомотив#РПЛ#молодежное первенство#Футбол-Россия
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