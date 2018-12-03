РФС выразил соболезнования в связи с гибелью Ломакина

Футбол 03 декабря 2018 19:51 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин был найден мертвым в ночь на понедельник у реки в Южном округе Москвы.

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива».

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве», - говорится в сообщении.

По словам матери футболиста, ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.