Рональд Куман: Мы относимся к сборной Англии с большим уважением

Футбол 03 декабря 2018 21:04 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Лиги наций.

- Мы относимся к сборной Англии с большим уважением. Стиль, в котором Гарет Саутгейт работает со своей командой, открывает двери молодежи, равно как происходит это и у нас. Это отличная возможность для нас, - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Голландии в полуфинале турнира сыграет против команды Англии. Встреча состоится 6 июня на стадионе «Афонсо Энрикеш» в Португалии.