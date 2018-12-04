Олег Кононов: Глушаков проводит качественные игры

Футбол 04 декабря 2018 09:03 Источник: Телеканал «Россия 24» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру капитана Дениса Глушакова, который в последнее время подвергается критики со стороны болельщиков.

«Как Глушакову решить вопрос с болельщиками? В моем понимании футболист должен демонстрировать преданность клубу. Я доволен игрой Глушакова. Он сейчас проводит качественные матчи. В трех играх под моим руководством он полностью выкладывался на поле. У нас еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Необходимо, чтобы все игроки были в строю и нацелены только на победу», — сказал Кононов в программе «Футбол России».

Наставник красно-белых также рассказал о трансферных планах команды.

«Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне надо просто провести соответствующую работу с ними на сборах.

Могут ли покинуть команду Педру Роша и Ташаев? Я слежу за работой всех футболистов на тренировках. Роша лишь последние десять дней работает полноценно после травмы. Я обязательно дам шанс Ташаеву. На него психологически давит то, что он мало играет, футболист продолжает адаптироваться в клубе», - отметил Кононов.

«Спартак» с 25 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Олега Кононова 8 декабря на выезде сыграют с «Анжи».