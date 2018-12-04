Олег Кононов: Глушаков проводит качественные игры - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 09:03Источник: Телеканал «Россия 24»Автор: Сметанникова Дарья

    Олег Кононов: Глушаков проводит качественные игры

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру капитана Дениса Глушакова, который в последнее время подвергается критики со стороны болельщиков.

    «Как Глушакову решить вопрос с болельщиками? В моем понимании футболист должен демонстрировать преданность клубу. Я доволен игрой Глушакова. Он сейчас проводит качественные матчи. В трех играх под моим руководством он полностью выкладывался на поле. У нас еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Необходимо, чтобы все игроки были в строю и нацелены только на победу», — сказал Кононов в программе «Футбол России».

    Наставник красно-белых также рассказал о трансферных планах команды.

    «Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне надо просто провести соответствующую работу с ними на сборах.

    Могут ли покинуть команду Педру Роша и Ташаев? Я слежу за работой всех футболистов на тренировках. Роша лишь последние десять дней работает полноценно после травмы. Я обязательно дам шанс Ташаеву. На него психологически давит то, что он мало играет, футболист продолжает адаптироваться в клубе», - отметил Кононов.

    «Спартак» с 25 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Олега Кононова 8 декабря на выезде сыграют с «Анжи».

    #кононов олег#глушаков денис#фк спартак#Футбол-Россия#РПЛ
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта