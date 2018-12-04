Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 10:17Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

    Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА

    В рамках 17-го тура российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет «Енисей».

    По информации пресс-службы «Енисея», Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов из-за травм пропустят матч в Москве.

    Во вторник красноярская команды вылетела в Москву, где будет готовиться к матчу с ЦСКА на стадионе «Родина» с натуральным покрытием.

    Матч ЦСКА – «Енисей» состоится 8 декабря.

    После 16 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Енисей» с 10 баллами идет на последней строчке.

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