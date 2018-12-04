Дмитрий Комбаров: Глушаков справедливо носит капитанскую повязку

Футбол 04 декабря 2018 10:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.

«На момент голосования Глушаков носил повязку на протяжении 1,5 лет. Внезапно по инициативе Карреры поднялся вопрос о голосовании за нового капитана. Возможно, Денис его не устраивал в чем-то, поэтому тренер решил поменять капитана самым справедливым способом — голосованием команды. У Глушакова было в два раза больше голосов, чем у ближайшего преследователя. Из молодежного состава красно-белых голосовали, может быть, максимум три человека. Голосование было честным, Глушаков справедливо носит капитанскую повязку», - сказал Комбаров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, болельщики «Спартака» обвинили Глушакова в том, что он «слил» главного тренера Массимо Карреру после конфликта с лайками. Глушаков и Ещенко после лайка под постом с критикой Карреры были отправлены в дубль. Позже итальянский тренер был уволен со своего поста.