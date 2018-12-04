Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» (видео)

Футбол 04 декабря 2018 10:46 Источник: ФК «Челси» Автор: Сметанникова Дарья

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Сесаром Аспиликуэтой.

Новый контракт 29-летнего защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2019/20.

«Я очень рад продлить свое пребывание в «Челси». С тех пор, как я пришел сюда, я получаю удовольствие и чувствую ответственность, играя за клуб. Надеюсь, впереди еще много хороших моментов, и сможем держать взятую планку», - приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.

Испанец играет за лондонский клуб с августа 2012 года. В текущем сезоне Аспиликуэта провел 18 матчей за «Челси», в которых отдал три результативные передачи.