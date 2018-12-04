Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» (видео) - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 10:46Источник: ФК «Челси»Автор: Сметанникова Дарья

    Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» (видео)

    «Челси» объявил о продлении контракта с защитником Сесаром Аспиликуэтой.

    Новый контракт 29-летнего защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2019/20.

    «Я очень рад продлить свое пребывание в «Челси». С тех пор, как я пришел сюда, я получаю удовольствие и чувствую ответственность, играя за клуб. Надеюсь, впереди еще много хороших моментов, и сможем держать взятую планку», - приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.

    Испанец играет за лондонский клуб с августа 2012 года. В текущем сезоне Аспиликуэта провел 18 матчей за «Челси», в которых отдал три результативные передачи.

    #аспиликуэта сесар#фк челси#апл
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