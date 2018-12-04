Маррэй заступился за обладательницу «Золотого мяча» после домогательств диджея на церемонии вручения - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:01Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Маррэй заступился за обладательницу «Золотого мяча» после домогательств диджея на церемонии вручения

    В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча».

    Первой футболисткой, ставшей обладательницей «Золотого мяча», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.

    После получения награды диджей мероприятия Мартин Сольвейг предложил Хегерберг станцевать тверк, что вызвало критику болельщиков и британского теннисиста Энди Маррэя.

    «Еще один пример нелепого сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщинам все еще приходится мириться с этим? Какие вопросы они задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.

    И все, кто думает, что люди слишком остро реагируют, и это была просто шутка, это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, а уровень сексизма нереальный», - написал Маррэй в своем твиттере.

    Позже диджей принес извинения, заявив, что это была шутка.

    #маррэй энди#хегерберг ада#золотой мяч
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