Маррэй заступился за обладательницу «Золотого мяча» после домогательств диджея на церемонии вручения

В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча».
Первой футболисткой, ставшей обладательницей «Золотого мяча», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.
После получения награды диджей мероприятия Мартин Сольвейг предложил Хегерберг станцевать тверк, что вызвало критику болельщиков и британского теннисиста Энди Маррэя.
«Еще один пример нелепого сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщинам все еще приходится мириться с этим? Какие вопросы они задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.
И все, кто думает, что люди слишком остро реагируют, и это была просто шутка, это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, а уровень сексизма нереальный», - написал Маррэй в своем твиттере.
Позже диджей принес извинения, заявив, что это была шутка.