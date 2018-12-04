Маррэй заступился за обладательницу «Золотого мяча» после домогательств диджея на церемонии вручения

Футбол 04 декабря 2018 11:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча».

Первой футболисткой, ставшей обладательницей «Золотого мяча», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.

После получения награды диджей мероприятия Мартин Сольвейг предложил Хегерберг станцевать тверк, что вызвало критику болельщиков и британского теннисиста Энди Маррэя.

«Еще один пример нелепого сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщинам все еще приходится мириться с этим? Какие вопросы они задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.

И все, кто думает, что люди слишком остро реагируют, и это была просто шутка, это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, а уровень сексизма нереальный», - написал Маррэй в своем твиттере.

Позже диджей принес извинения, заявив, что это была шутка.