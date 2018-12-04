Стала известна предварительная причина смерти полузащитника «Локомотива» Ломакина - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:51Источник: «Интерфакс»Автор: Сметанникова Дарья

    Стала известна предварительная причина смерти полузащитника «Локомотива» Ломакина

    В ночь на понедельник в Южном округе Москвы было найдено тело мертвого полузащитника молодежного «Локомотива» Алексея Ломакина.

    Первичные экспертизы показали, что 18-летний футболист умер от переохлаждения. Также незадолго о смерти Ломакин употреблял алкоголь. Об этом сообщает «Интерфакс».

    По словам матери футболиста, ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.

    #ломакин алексей#фк локомотив#РПЛ#молодежное первенство
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