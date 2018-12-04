Алана Мамаева: Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами?

Футбол 04 декабря 2018 17:07 Источник: Москва-24 Автор: Гичунцев Артур

На данный момент игрок находится в "Бутырке".

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала об отношениях с мужем, который был арестован на два месяца за участие в избиении двух человек.

"Вся страна писала мне не просто гадкие сообщения, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи", – цитирует Мамаеву "Москва-24".

Ранее сообщалось, что суд может продлить арест игрока по инициативе полиции до февраля 2019 года.