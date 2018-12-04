Алана Мамаева: Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами? - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 17:07Источник: Москва-24Автор: Гичунцев Артур

    Алана Мамаева: Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами?

    На данный момент игрок находится в "Бутырке".

    Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала об отношениях с мужем, который был арестован на два месяца за участие в избиении двух человек.

    "Вся страна писала мне не просто гадкие сообщения, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

    Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи", – цитирует Мамаеву "Москва-24".

    Ранее сообщалось, что суд может продлить арест игрока по инициативе полиции до февраля 2019 года.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк краснодар#мамаева алана#мамаев павел
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