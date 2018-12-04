Маурицио Сарри: Фабрегас и Луиз являются лидерами, поэтому очень важно, чтобы они остались - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:47Источник: ФК «Челси»

    Маурицио Сарри: Фабрегас и Луиз являются лидерами, поэтому очень важно, чтобы они остались

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – о продлении контрактов с полузащитником Сеском Фабрегасом и защитником Давидом Луизом.

    - Месяц назад мы в клубе обсуждали это, и я прекрасно знаю, что это нелегко, но я думаю, что мы можем подписать контракты с обоими игроками. Потому что это очень важные для нас игроки. Кроме того, очень тяжело найти центрального защитника такого уровня и очень тяжело найти центрального полузащитника с техникой Фабрегаса, поэтому, думаю, они должны остаться в команде.

    Я думаю, что Давид и Сеск являются лидерами, и поэтому для меня, для персонала, для их партнеров по команде очень важно, чтобы они остались с нами. Я знаю о сложностях при заключении нового контракта. Как я уже говорил, проблема только в том, заключать ли контракт на один, два, три или четыре года, но, думаю, клуб способен найти правильное решение, - приводит слова Сарии официальный сайт «Челси».

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