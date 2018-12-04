Безбородов рассудит «Анжи» и «Спартак», Матюнин – «Зенит» и «Рубин»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тур чемпионата России.
8 декабря (суббота)
«Крылья Советов» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
ЦСКА - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Локомотив» - «Оренбург»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Анжи» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
9 декабря (воскресенье)
«Динамо» - «Урал»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Краснодар» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит» - «Рубин»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
10 декабря (понедельник)
«Ахмат» - «Арсенал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).