Безбородов рассудит «Анжи» и «Спартак», Матюнин – «Зенит» и «Рубин» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 21:04Источник: РФС

    Безбородов рассудит «Анжи» и «Спартак», Матюнин – «Зенит» и «Рубин»

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тур чемпионата России.

    8 декабря (суббота)

    «Крылья Советов» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    ЦСКА - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» - «Оренбург»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

    «Анжи» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

    9 декабря (воскресенье)

    «Динамо» - «Урал»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Зенит» - «Рубин»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

    10 декабря (понедельник)

    «Ахмат» - «Арсенал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

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