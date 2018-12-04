Маркизио назвал стадион "Зенита" одним из лучших в своей карьере - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 21:06Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Маркизио назвал стадион "Зенита" одним из лучших в своей карьере

    Итальянец перебрался в питерский клуб минувшим летом из "Ювентуса".

    Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио поделился эмоциями от игры на домашней арене питерского клуба.

    "На матчи, которые со спортивной точки зрения не очень важны, в Италии едва ли набирается половина стадиона. Аншлаги бывают только на топ-матчах. Может, проблема в том, что у нас много старых стадионов.

    «Зенит» же играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трёх лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол. Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе «Санкт-Петербург» она есть, и это очень нас мотивирует", – сказал полузащитник клубной пресс-службе.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#маркизио клаудио#стадион санкт-петербург
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