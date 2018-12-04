Дубль Фалькао принес «Монако» победу в матче с «Амьеном» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 23:07Источник: «Советский спорт»

    Дубль Фалькао принес «Монако» победу в матче с «Амьеном»

    Футболисты «Монако» обыграли «Амьен» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

    В составе победителей дублем отметился Радамель Фалькао.

    Отметим, что российский полузащитник гостей Александр Головин не смог принять участия в матче из-за дисквалификации.

    После этой победы «Монако» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1. «Амьен», имея в активе 13 балов, располагается на 19-м месте.

    Еще в одном матче 16-го тура «Ницца» сыграла вничью с «Анже» (0:0).

    Чемпионат Франции
    16-й тур

    «Амьен» – «Монако» - 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фалькао (43, пен.), 0:2 – Фалькао (90, пен.).

    «Амьен»: Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Крафт, Блен (Бодмер, 73), Ньяоре (Segarel, 80), Гансо, Монкондюи, Мендоса, Отеро (Годдос, 61).

    «Монако»: Бенальо, Раджи, Глик, Пьер-Габриэль, Хенрихс, Пеле, Тилеманс, Аит-Беннассер, Шадли (Массанго, 74), Бадиашиле, Фалькао.

    Предупреждения: Монкондюи (54), Тилеманс (60), Аит-Беннассер (86), Аденон (90), Бенальо (90).

    Удаление: Дибасси (90).

    #фк монако#фк амьен#лига 1
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