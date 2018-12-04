Дубль Фалькао принес «Монако» победу в матче с «Амьеном»

Футбол 04 декабря 2018 23:07 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Монако» обыграли «Амьен» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе победителей дублем отметился Радамель Фалькао.

Отметим, что российский полузащитник гостей Александр Головин не смог принять участия в матче из-за дисквалификации.

После этой победы «Монако» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1. «Амьен», имея в активе 13 балов, располагается на 19-м месте.

Еще в одном матче 16-го тура «Ницца» сыграла вничью с «Анже» (0:0).

Чемпионат Франции

16-й тур

«Амьен» – «Монако» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фалькао (43, пен.), 0:2 – Фалькао (90, пен.).

«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Крафт, Блен (Бодмер, 73), Ньяоре (Segarel, 80), Гансо, Монкондюи, Мендоса, Отеро (Годдос, 61).

«Монако»: Бенальо, Раджи, Глик, Пьер-Габриэль, Хенрихс, Пеле, Тилеманс, Аит-Беннассер, Шадли (Массанго, 74), Бадиашиле, Фалькао.

Предупреждения: Монкондюи (54), Тилеманс (60), Аит-Беннассер (86), Аденон (90), Бенальо (90).

Удаление: Дибасси (90).