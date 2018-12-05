«Вест Хэм» на своем поле переиграл «Кардифф Сити» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 00:42Источник: «Советский спорт»

    «Вест Хэм» на своем поле переиграл «Кардифф Сити»

    Футболисты «Вест Хэма» переиграли «Кардифф Сити» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

    В составе победителей дублем отметился Лукас Перес (49-я и 54-я минуты), еще один гол на счету Майкла Антонио (61). У проигравших отличился Джош Мерфи (90+6).

    Отметим, что на 35-й минуте встречи полузащитник гостей Джо Раллс не реализовал пенальти.

    После этой игры «Вест Хэм» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф Сити», имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место.

    В параллельных матчах 15-го тура «Борнмут» на своем поле переиграл «Хаддерсфилд», а «Кристал Пэлас» на выезде уступил «Брайтону» (1:3).

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