«Вест Хэм» на своем поле переиграл «Кардифф Сити»

Футбол 05 декабря 2018 00:42 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Вест Хэма» переиграли «Кардифф Сити» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Лукас Перес (49-я и 54-я минуты), еще один гол на счету Майкла Антонио (61). У проигравших отличился Джош Мерфи (90+6).

Отметим, что на 35-й минуте встречи полузащитник гостей Джо Раллс не реализовал пенальти.

После этой игры «Вест Хэм» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф Сити», имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место.

В параллельных матчах 15-го тура «Борнмут» на своем поле переиграл «Хаддерсфилд», а «Кристал Пэлас» на выезде уступил «Брайтону» (1:3).