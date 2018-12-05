Жена Мамаева присутствует на заседании суда по делу мужа

Футбол 05 декабря 2018 12:33 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока заключения Мамаева и Кокорина до 8 февраля.

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала в Тверской районный суд Москвы на заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении заключения ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «RT на русском».

Напомним, Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «хулиганство» и «побои». Они избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 11 октября суд арестовал их до 8 декабря.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.