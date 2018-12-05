Скончалась дочь главного тренера "Луча" Рустема Хузина - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 12:36Источник: ФК «Луч»Автор: Спирин Дмитрий

    Скончалась дочь главного тренера "Луча" Рустема Хузина

    У главного тренера «Луча» из Владивостока Рустема Хузина умерла дочь.

    «Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агмазовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. Мы искренне разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки вам и вашим родным. Светлая память, Розана. Тренер мы с тобой!», — говорится в сообщении на официальном сайте "Луча".

    Рустем Хузин возглавил «Луч» в июне 2018 года.

    После 24 туров команда располагается на десятой строчке в таблице первенства ФНЛ.

    #хузин рустем#фк луч#фнл#Футбол-Россия
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