Скончалась дочь главного тренера "Луча" Рустема Хузина

Футбол 05 декабря 2018 12:36 Источник: ФК «Луч» Автор: Спирин Дмитрий

У главного тренера «Луча» из Владивостока Рустема Хузина умерла дочь.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агмазовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. Мы искренне разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки вам и вашим родным. Светлая память, Розана. Тренер мы с тобой!», — говорится в сообщении на официальном сайте "Луча".

Рустем Хузин возглавил «Луч» в июне 2018 года.

После 24 туров команда располагается на десятой строчке в таблице первенства ФНЛ.