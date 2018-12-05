Скончалась дочь главного тренера "Луча" Рустема Хузина

У главного тренера «Луча» из Владивостока Рустема Хузина умерла дочь.
«Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агмазовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. Мы искренне разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки вам и вашим родным. Светлая память, Розана. Тренер мы с тобой!», — говорится в сообщении на официальном сайте "Луча".
Рустем Хузин возглавил «Луч» в июне 2018 года.
После 24 туров команда располагается на десятой строчке в таблице первенства ФНЛ.