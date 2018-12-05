Бекхэм в шутку попытался подписать Неймара в «Интер Майами»

Футбол 05 декабря 2018 13:05 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Британец предложил бразильцу перейти в его клуб в 2028 году.

Владелец нового клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в шутку пригласил в команду форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Sky Sports.

«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов, возглавляемой Бекхэмом. Команда начнет играть в MLS в 2020 году.

43-летний британец предложил бразильцу подписать чистый лист бумаги, который в 2028 году станет контрактом с «Интером». При этом Бекхэм сообщил, что не сможет много платить Неймару, которому на тот момент будет 36 лет.

Форвард со смехом отреагировал на предложение Бекхэма и сказал: «Мой президент».

Напомним, Бекхэм перешел в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в 33 года и провел в нем пять лет.