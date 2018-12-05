Пеле: Мбаппе часто сравнивают со мной. Действительно, мы похожи

Футбол 05 декабря 2018 13:08 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший лидер сборной Бразилии Пеле высказался о лидерах нападения «ПСЖ» Килиане Мбаппе и Неймаре.

- Мбаппе часто сравнивают со мной. Действительно, мы очень похожи, если сравнить меня в 19 лет и его.

У Неймара непростое положение. Я ему сказал, что ему следует все свое внимание сосредоточить на футболе. Неймар более зрелый футболист, чем Мбаппе. Однако про Килиана в Европе говорят больше, — приводит слова Пеле "Газета.ру" со ссылкой на Foot Mercato.

Неймар в текущем сезоне в чемпионате Франции забил 11 голов и сделал 6 голевых передач, Мбаппе забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.