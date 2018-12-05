«Торпедо» может вернуться в «Лужники» из-за реконструкции стадиона имени Стрельцова

Футбол 05 декабря 2018 14:29 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Черно-белые будут проводить матчи на поле, которое готовилось к чемпионату мира.

«Торпедо» в следующем сезоне, вероятнее всего, будет проводить домашние матчи на одном из полей спортивного комплекса «Лужники», сообщает ТАСС.

Это связано с реконструкцией стадиона имени Эдуарда Стрельцова, который будет снесен летом следующего года.

«Сейчас рассматриваются несколько вариантов, где «Торпедо» будет в это время играть, – сообщил президент Московской федерации футбола Сергей Анохин. – Приоритетом становится одно из полей на территории «Лужников», которое готовилось к чемпионату мира, и мы как раз используем наследие турнира».

Напомним, «Торпедо» лидирует в зоне «Центр» ПФЛ, опережая на семь очков «Сокол», у которого остается игра в запасе.